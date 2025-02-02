Юлианна Караулова жестко ответила на слова Татьяны Брухуновой

Дискуссия вокруг Татьяны Брухуновой, молодой жены Евгения Петросяна, не утихает после ее высокомерных высказываний о женщинах, пользующихся поддельными дизайнерскими брендами, а теперь и певица Юлиана Караулова не удержалась от заявления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии