Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Баку назвал главное условие для подписания окончательного мира с Ереваном

Баку назвал главное условие для подписания окончательного мира с Ереваном

Азербайджан готов подписать мирное соглашение с Арменией без преград. Главное условие Баку – из Конституции Армении должны быть изъяты положения, содержащие территориальные притязания к Азербайджану и Турции.

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