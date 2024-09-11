Найден водитель, который насмерть сбил подростка в Астраханской области

Им оказался 18-летний гражданин Республики Азербайджан. Ранее ПУНКТ-А сообщал подробности смертельной аварии, которая произошла сегодня ночью в районе железнодорожного переезда в городе Ахтубинск: молодой водитель, управляя «Ладой Гранта», наехал на 15-летнего подростка, а затем сбежал с места ДТП.