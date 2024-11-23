Пакетное предложение: поможет ли биоразлагаемая тара спасти природу

Недавно ушел под воду остров Месяцева из архипелага Франца-Иосифа. Это случилось из-за подъема уровня океана, связанного в том числе и с глобальным потеплением, одной из причин которого считают полимерный мусор.
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