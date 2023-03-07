Подполковник Марочко заявил, что Киев усиливает группировку ВСУ в Артемовске

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины усиливают группировки своих войск в Артемовске (украинское название — Бахмут) в ДНР, чтобы препятствовать полному окружению города российскими военными.