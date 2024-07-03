Гагин: армия России освободила район «Новый» в Часовом Яре, проломив оборону ВСУ

Российская армия проломила оборону ВСУ, взяв под контроль микрорайон «Новый» в Часовом Яре. Это серьезный тактический успех ВС РФ, открывающий возможности для дальнейшего освобождения города, заявил РИА «Новости» советник главы ДНР Ян Гагин.
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