06,07,24 Великая Новосёлка - Урожайное Боевые действия в районе Великой Новосёлки. Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ бронеавтомобиля ВСУ Козак-2 севернее Урожайного.
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06,07,24 Великая Новосёлка - Урожайное Боевые действия в районе Великой Новосёлки. Успешное поражение FPV-дроном ВС РФ бронеавтомобиля ВСУ Козак-2 севернее Урожайного.
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