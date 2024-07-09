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Вдове Курта Кобейна Кортни Лав исполнилось 60 лет

Вдове Курта Кобейна Кортни Лав исполнилось 60 лет

Кортни Лав известна в первую очередь как эпатажная жена американского рокера Курта Кобейна. Многие его фанаты невзлюбили Кортни, обвиняя в желании нажиться на славе Кобейна и даже в доведении музыканта до суицида.

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