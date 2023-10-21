РИА Новости: в ВС России могут появиться подразделения с ударными мини-дронами

Вопрос появления подразделений с ударными мини-дронами обсуждается в российской армии. «Сегодня обсуждается вопрос создания для подобных ударных мини-дронов отдельных подразделений или приданных подразделений», — приводит РИА Новости слова информированного источника.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии