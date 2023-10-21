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РИА Новости: в ВС России могут появиться подразделения с ударными мини-дронами

РИА Новости: в ВС России могут появиться подразделения с ударными мини-дронами

Вопрос появления подразделений с ударными мини-дронами обсуждается в российской армии. «Сегодня обсуждается вопрос создания для подобных ударных мини-дронов отдельных подразделений или приданных подразделений», — приводит РИА Новости слова информированного источника.

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