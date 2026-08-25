Золото на бирже подорожало выше $4750 за унцию

Биржевая цена на золото поднялась выше $4750 за тройскую унцию, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 3:42 мск декабрьский фьючерс на золото на нью-йоркской бирже Comex рос на $55,25 относительно предыдущего закрытия, или на 1,16%, достигая $4752 за тройскую унцию.