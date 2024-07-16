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В Петербурге перекрыли легализовавший свыше одной тысячи мигрантов канал

В Петербурге перекрыли легализовавший свыше одной тысячи мигрантов канал

Канал незаконной миграции, легализовавший более одной тысячи приезжих, перекрыли правоохранители Петербурга.

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Комментарии
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Елена Волкова
Можно подумать, что власть имущие про это не знали от слова совсем! Наживались на этом, а про будущее России не думали, думалка у них очень хреновая! Сколько по всей стране этих &quot;труженников&quot;, которые уже совсем оборзели и нашу страну принимают за свою вотчину, которая должна, просто обязана, содержать не только их, но и миллиарды их родственников, новоиспечённых россиян. Неужели народу нужно браться за это дело, если власти ни черта до сих пор ничего не сделали? Надоело уже: из России сделали какой-то чуркестан!
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