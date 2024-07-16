В Петербурге перекрыли легализовавший свыше одной тысячи мигрантов канал

Елена Волкова

Можно подумать, что власть имущие про это не знали от слова совсем! Наживались на этом, а про будущее России не думали, думалка у них очень хреновая! Сколько по всей стране этих "труженников", которые уже совсем оборзели и нашу страну принимают за свою вотчину, которая должна, просто обязана, содержать не только их, но и миллиарды их родственников, новоиспечённых россиян. Неужели народу нужно браться за это дело, если власти ни черта до сих пор ничего не сделали? Надоело уже: из России сделали какой-то чуркестан!