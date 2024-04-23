Лондон выделит Украине крупнейший пакет военной помощи

Во время предстоящего визита в Польшу во вторник, глава правительства Великобритании Риши Сунак объявит о выделении нового пакета военной помощи для Киева на 500 миллионов фунтов стерлингов ($617 миллионов).
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