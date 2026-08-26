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Зачем глава ЦРУ тайно прибыл в Москву – ответ Кремля

Песков рассказал, зачем глава ЦРУ прибыл в Москву! Неожиданный визит взбудоражил общественность. В Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф – выяснилось, что его поездка связана с прямым взаимодействием российских и американских спецслужб.

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