Зачем глава ЦРУ тайно прибыл в Москву – ответ Кремля

Песков рассказал, зачем глава ЦРУ прибыл в Москву! Неожиданный визит взбудоражил общественность. В Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф – выяснилось, что его поездка связана с прямым взаимодействием российских и американских спецслужб.
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