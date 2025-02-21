ВС РФ нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Харьковской области

В подполье сообщили об ударах по объектам ВСУ МОСКВА, 22 февраля, ФедералПресс. Российские войска нанесли удары по скоплению военнослужащих ВСУ в Харьковской области и по аэродрому Вольнянск в Запорожской области.
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