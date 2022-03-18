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В Ростове-на-Дону полицейские пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности

«Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Ростовской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

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