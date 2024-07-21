НАСА инвестирует в ракету, которая сможет доставить людей на Марс и обратно за два месяца Максим МорозовNASA объявило о значительном инвестировании в размере 725 000 долларов в разработку новаторской ракетной системы, которая может радикально сократить время полета на Марс.