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Киркоров за день продал свои 14 квартир на побережье Болгарии

Киркоров за день продал свои 14 квартир на побережье Болгарии

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Практически сразу после начала СВО Филипп Киркоров продал большую часть своей элитной недвижимости в Болгарии, выяснили "Известия".

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