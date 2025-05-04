ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

125 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Откуда на этой территории беспилотники?В двух аэропортах...
  • Eduard
    Почему нет? Всё будит Штатами даже Мексика!Трамп опроверг во...
  • Петр Ядренников
    Трампу лучше придти к соглашению в СШАТрамп: США ближе ...

Роза против свастики. Как немцы бросили вызов «ефрейтору-дилетанту»

Роза против свастики. Как немцы бросили вызов «ефрейтору-дилетанту»

В последних числах апреля 1945 года живой классик германской литературы Томас Манн — убеждённый антифашист, а с 1933-го — политэмигрант — написал письмо, в котором были такие слова: / Источник: Иван Шилов (с) ИА Регнум«Разве может немец не испытывать стыда и не чувствовать позор оттого, что зверства нацистов теперь выставляются на обозрение иностранных комиссий? Однако им, вероятно, следует сказать не «Смотрите, это Германия!», но «Смотрите, это фашизм! Он способен на такие преступления, и будет совершать их в каждой стране, которая ему достанется».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх