Роза против свастики. Как немцы бросили вызов «ефрейтору-дилетанту»

В последних числах апреля 1945 года живой классик германской литературы Томас Манн — убеждённый антифашист, а с 1933-го — политэмигрант — написал письмо, в котором были такие слова: / Источник: Иван Шилов (с) ИА Регнум«Разве может немец не испытывать стыда и не чувствовать позор оттого, что зверства нацистов теперь выставляются на обозрение иностранных комиссий? Однако им, вероятно, следует сказать не «Смотрите, это Германия!», но «Смотрите, это фашизм! Он способен на такие преступления, и будет совершать их в каждой стране, которая ему достанется».