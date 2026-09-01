Якутия и Забайкальский край договорились развивать туризм вместе

Якутия и Забайкальский край на ВЭФ во Владивостоке заключили соглашение о развитии туризма. Совместные маршруты, экологический туризм и дополнительные авиарейсы станут основой партнёрства, сообщили Василий Ефимов и Жаргалма Бадмажапова.