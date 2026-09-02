Германия не обладает свидетельствами, доказательствами и аргументациями, которые давали бы основания обвинять Россию в причастности к инциденту в аэропорту Лейпцига, заявил российский посол в ФРГ Сергей Нечаев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГБ 30 взрывов за ноч...
- ГБ Профессор Миршайм...
- ГБ Киев теряет мосты...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым