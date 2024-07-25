Российский исторический фрегат «Штандарт» не пустили в порты Франции и Испании после жалоб проукраинских активистов

Капитан российского исторического фрегата «Штандарт» Владимир Мартусь намерен подать в суд после того, как судну отказали во входе во французский порт Брест и испанский Виго, где должны были пройти международные парусные фестивали.
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