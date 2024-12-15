Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 845 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Самойлов
    Она со страху домой ускакала!«Русские объявили...
  • Олег Самойлов
    Да ладно, это всё путинская пропаганда! Вон, "Настоящее время", - это майдауновская пропагандистская машина, - гласит...«Русские объявили...
  • Олег Самойлов
    Ага! А раньше ПРОСТО БЕЖАЛИ!ОХОТА НА РУССКИХ....

"Юбку можно, на пляж можно и с мальчиками можно". Знакомая узбечка поведала, как на самом деле живут девушки в Узбекистане

"Юбку можно, на пляж можно и с мальчиками можно". Знакомая узбечка поведала, как на самом деле живут девушки в Узбекистане

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Как наши люди представляют себе Узбекистан ? Ну примерно так: В представлении многих сограждан   В представлении многих сограждан   В представлении многих сограждан Но на самом деле, это полная чушь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Геннадий Сытник
Высрался? К чему это было сказано, подишак?
Ответить
1 час.
Сергей Иванов
Нам рыдать от умиления?! Если там так круто, как описано, что ж они прутся в Россию целыми стадами?!
Ответить
1 час.
И
Искандер
Вооот... И паразит-мАсквАч в бочку пёрнул. Как же будет московское быдло, тупо голосовавшее ЗА отделение нац. республик и расчленение Союза, жить без обслуги приезжих мастурбеков?
Ответить
48 мин.

Картина дня

наверх