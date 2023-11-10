Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

9 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Уфимцев я
    Вот ведь сволочи то! Это я про тех, кто по-тихому провернул эту диверсию - против всех нас, россиян... Вот где они за...Россия - родина т...
  • Надежда
    Зепианисту  нужно сбросить на голову "подарок" с БПЛА "Охотник"!)БУМЕРАНГ, КОТОРОГ...
  • Леонид Попивняк
    ....Вы знаете.....поддержу Александра.....речь идёт о Российских мусульманах веками проживающих со всеми остальными к...Реплика на решени...

Оператор FPV-дронов Джамбо заявил, что ему помогло увлечение видеоиграми

Оператор FPV-дронов Джамбо заявил, что ему помогло увлечение видеоиграми

Оператор FPV-дронов с позывным Джамбо, уничтожающий украинских боевиков в районе Работино на Запорожском направлении, заявил «Звезде», что научиться управлять беспилотниками ему помог богатый опыт увлечения видеоиграми.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх