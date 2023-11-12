«Будет любопытно попробовать новый формат Кубка Гагарина». Дамир Шарипзянов — о КХЛ, новом «Авангарде» и противостоянии с ЦСКА

Капитан омского «Авангарда» в беседе с корреспондентом «Плеймейкера» после выездной победы над московскими армейцами (6:4) признался в особой принципиальности матчей с красно-синими и рассказал, почему старается не «пихать» партнерам по команде.
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