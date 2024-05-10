Мишустин заявил о необходимости пересмотреть количество бюджетных мест в вузах

Исполняющий обязанности премьер-министра РФ Михаил Мишустин в рамках рассмотрения в Госдуме его кандидатуры на пост главы правительства заявил о необходимости пересмотреть количество бюджетных мест в российских вузах.
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