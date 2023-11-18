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Эксперт назвал причины высоких цен на топливо

Отмена запрета на экспорт бензина из России позволит нормализовать регулирование топливного рынка, но для того, чтобы цены на топливо значительно снизились, отрасли не хватает рыночной конкуренции между производителями.

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