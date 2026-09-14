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SPLETNIK

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Мать Тимати рассказала, как её внучку Алису взяли на главную роль в фильме "Дива"

Мать Тимати рассказала, как её внучку Алису взяли на главную роль в фильме "Дива"

Симона Юнусова, мать рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов), рассказала, как её 12-летнюю внучку Алису "неожиданно" утвердили на главную роль в фильме "Дива" Анны Меликян.

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