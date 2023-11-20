Немкин рассказал о замечаниях к законопроекту об IT-аутсорсинге

Поставщиков услуг IT-аутсорсинга обяжут хранить тайну об операциях, счетах и вкладах клиентов. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по финрынку рекомендовал принять в первом чтении, IT-комитет подготовил к нему ряд замечаний.
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