🥀 В Крыму возложили цветы к памятной табличке жертвам столкновений под парламентом 26 февраля 2014 года и к памятнику Вежливым людям События десятилетней давности стали переломными в истории республики.
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🥀 В Крыму возложили цветы к памятной табличке жертвам столкновений под парламентом 26 февраля 2014 года и к памятнику Вежливым людям События десятилетней давности стали переломными в истории республики.