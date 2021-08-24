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Евросоюз должен быть разрушен. Хоть в чем-то интересы России и США наконец сошлись

Евросоюз должен быть разрушен. Хоть в чем-то интересы России и США наконец сошлись

Шёпот Кремля В июне этого года Меркель выступила с предложением провести саммит с Путиным.

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Василий Коликов
Предлагаю начать с США.
абрам вербин
Логично.Но куда тогда денутся укропофашисты?
Василий Коликов
А это уже их проблемы. В принципе, Северный широтный ход в строителях будет нуждаться.
абрам вербин
Не исключено, что не все укропопитеки могут нормально работать.
Василий Коликов
"Проблемы негров шерифа не волнуют". Система, при которой невыполняющие план получают 90% калорий, необходимых для жизни, выполняющие - 105%, а перевыполняющие - 110% сама заставит контингент строителей стремиться к выполнению плана.
абрам вербин
Но предложат ли такие условия наши фальшивые начальники?
Николай Титов
Известный блогер Сатановский, позавчера написал: - "Наши чиновники и политики вязнут в собственных интригах и неповоротливы до предела. " Он мужик умный, ему видней, но в отличие от наших, чиновники ЕС энергичны, активны и предприимчивы. Конечно они пекутся о своих интересах и интересах своих стран, это же естественно и трудно представить. что они всего этого не понимают. Так что хотелки России, так же как и Америки, по развалу ЕС, еще долго будут хотелками!
Мухтар Муслихов
По мне главными героями международного геморроя являются англистские фунтики и америкосовские фантики - валюты "печатного станка"...
Альбина Колесникова
да пусть они провалятся в преисподнюю все эти ЕС и США
Леонид Стронгин
Они все ещё поживут.
Леонид Стронгин
Они все ещё поживут.
Султанов СМ
Если одна из стран типа Германии и Франции выйдет из ЕС, то ЕС сама развалится!

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