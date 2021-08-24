Евросоюз должен быть разрушен. Хоть в чем-то интересы России и США наконец сошлись

Несекретные материалыПолитикаЕвросоюз должен быть разрушен. Хоть в чем-то интересы России и США наконец сошлись Шёпот Кремля В июне этого года Меркель выступила с предложением провести саммит с Путиным.Вернуться к статье126НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВКВасилий КоликовПредлагаю начать с США.абрам вербинЛогично.Но куда тогда денутся укропофашисты?ВКВасилий КоликовА это уже их проблемы. В принципе, Северный широтный ход в строителях будет нуждаться.абрам вербинНе исключено, что не все укропопитеки могут нормально работать.ВКВасилий Коликов"Проблемы негров шерифа не волнуют". Система, при которой невыполняющие план получают 90% калорий, необходимых для жизни, выполняющие - 105%, а перевыполняющие - 110% сама заставит контингент строителей стремиться к выполнению плана.абрам вербинНо предложат ли такие условия наши фальшивые начальники?Николай ТитовИзвестный блогер Сатановский, позавчера написал: - "Наши чиновники и политики вязнут в собственных интригах и неповоротливы до предела. " Он мужик умный, ему видней, но в отличие от наших, чиновники ЕС энергичны, активны и предприимчивы. Конечно они пекутся о своих интересах и интересах своих стран, это же естественно и трудно представить. что они всего этого не понимают. Так что хотелки России, так же как и Америки, по развалу ЕС, еще долго будут хотелками!Мухтар МуслиховПо мне главными героями международного геморроя являются англистские фунтики и америкосовские фантики - валюты "печатного станка"...Альбина Колесниковада пусть они провалятся в преисподнюю все эти ЕС и СШАЛСЛеонид СтронгинОни все ещё поживут.ЛСЛеонид СтронгинОни все ещё поживут.Султанов СМЕсли одна из стран типа Германии и Франции выйдет из ЕС, то ЕС сама развалится!Комментировать
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