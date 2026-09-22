Российская спутниковая группировка достигла почти 400 аппаратов

Россия в 2026 году запустила около 60 космических аппаратов на орбиту, совокупное количество спутниковой группировки РФ достигло почти 400 единиц, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.
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