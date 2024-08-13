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Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в ЛНР, погибла женщина

Дрон ВСУ атаковал гражданский автомобиль в ЛНР, погибла женщина

Украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в городе Приволье под Лисичанском в ЛНР. «Находящаяся в автомобиле на пассажирском сидении женщина была ранена осколками от взорвавшегося дрона», — говорится в сообщении в Telegram-канале городской администрации.

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