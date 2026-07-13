В подмосковном Жуковском ремонтируют дошкольное отделение школы №15

На улице Гагарина, 44, в городе Жуковский идет капитальный ремонт дошкольного отделения школы №15. По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, строительная готовность объекта составляет уже 75%.
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