Подросток в ЯНАО перевел мошенникам 340 тысяч со счета мамы

В Тарко-Сале 14-летний подросток перевел аферистам 340 тысяч рублей с маминого счета. Мошенники представились сотрудниками его школы и государственных организаций и убедили ребенка в необходимости «спрятать» деньги от злоумышленников на «безопасном счете».