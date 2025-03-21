Подросток в ЯНАО перевел мошенникам 340 тысяч со счета мамы

В Тарко-Сале 14-летний подросток перевел аферистам 340 тысяч рублей с маминого счета. Мошенники представились сотрудниками его школы и государственных организаций и убедили ребенка в необходимости «спрятать» деньги от злоумышленников на «безопасном счете».
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