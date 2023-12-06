Известный бодибилдер-веган из Испании Альфредо Мартин скончался в 30 лет Анастасия АндрееваВ возрасте 30 лет ушел из жизни известный испанский блогер и бодибилдер, Альфредо Мартин, как сообщает публикация в The Sun.
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