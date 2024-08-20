Алаудинов: военных ВСУ выдают видеозаписи камер их телефонов

Военные специальности солдат ВСУ становятся известны благодаря данным из их мобильных телефонов. Об этом в эфире телеканала “Россия-1” рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов.
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