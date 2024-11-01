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Закон и Порядок

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Игорь Шишкин: Поражает любовь некоторых российских судей к российской культуре и просвещению

Игорь Шишкин: Поражает любовь некоторых российских судей к российской культуре и просвещению

Поражает любовь некоторых российских судей к российской культуре и просвещению В 2020 году за доказанное хищение 128 миллионов 900 тысяч рублей Кирилл Серебренников, провозглашенный за свою «ориентацию» великим режиссером (ныне в бегах), был приговорен к 3 годам условно и штрафу в 800 тысяч рублей.

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