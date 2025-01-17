Поздравляем с днем рождения любиму бабушку, маму Черкесову Юлию Николаевну! желаем ей всего самого наилучшего, здоровья, удачи, никогда не грусти, побольше улыбок и смеха!!💋❤ от детей, внуков и мужа!💗💗.