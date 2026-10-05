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Газета.ру

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Раненному напарником пилоту Flydubai собрали уже $150 тысяч на GoFundMe

Раненному напарником пилоту Flydubai собрали уже $150 тысяч на GoFundMe

Сумма пожертвований для пилота Flydubai Смита Маччхара, получившего ножевое ранение от коллеги на рейсе из Дубая в Тель-Авив, выросла до $150 тысяч.

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