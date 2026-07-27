Британцев пришлось успокаивать, когда они увидели российский военный корабль

В Британии уже неделю обсуждают стрельбу у своих берегов МОСКВА, 26 июля, ФедералПресс. Появление российского сторожевого корабля Балтийского флота «Неустрашимый» у берегов Великобритании вызвало широкий общественный и политический резонанс в Лондоне.
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