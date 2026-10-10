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Пронедра

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Почему мелеет Каспийское море и грозит ли ему исчезновение

Почему мелеет Каспийское море и грозит ли ему исчезновение

Объясние учены, почему падает уровень Каспийского моря, какие факторы сильнее всего влияют на обмеление и реально ли море может исчезнуть — только подтверждённые данные и официальные оценки.

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