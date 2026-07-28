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Царьград

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Сын пленного военного сбежал из Украины, ожидая обмена отца

Сын пленного военного сбежал из Украины, ожидая обмена отца

Сын пленного украинского военного, служившего в 35-й бригаде морской пехоты ВСУ, бежал с Украины. В видеообращении он сообщил, что теперь ожидает обмена своего отца и планирует забрать его за границу, чтобы там начать новую жизнь вдали от боевых действий.

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