Сын пленного военного сбежал из Украины, ожидая обмена отца

Сын пленного украинского военного, служившего в 35-й бригаде морской пехоты ВСУ, бежал с Украины. В видеообращении он сообщил, что теперь ожидает обмена своего отца и планирует забрать его за границу, чтобы там начать новую жизнь вдали от боевых действий.