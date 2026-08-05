У Денисовой пещеры появились скульптуры на Алтае

Здесь планируют создать третий в России парк ЮНЕСКО Арт-объекты у Денисовой пещеры / Фото: Министерство культуры Алтайского края Рядом с Денисовой пещерой в Алтайском крае появились арт-объекты, сообщает Министерство культуры региона.
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