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Беглые звезды «поползли из всех щелей»! Знаменитостей и олигархов снова потянуло на родину в Россию

Беглые звезды «поползли из всех щелей»! Знаменитостей и олигархов снова потянуло на родину в Россию

В удивительное время мы живем. Пожалуй, таких событий не было никогда в истории: чтобы полстраны показало свою истинную суть, причем добровольно, без всяких принуждений.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
Ну, почему мы не используем опыт других? Взять, к примеру, небезызвестного Зе? Ведь, что не говори, а мудёр комик-наркоман! Объявил всеобщую могилизацию (извините - мобилизацию). Пора и нам объявить всеобщую мобилизацию ... мигрантов. Вооружить их самым страшным и эффективным оружием - сапёрными лопатками, и на передовую СВО. Сразу победа будет за нами. Ну, а, кто не захочет или не имеет гражданства России - домой (чемодан-вокзал-кишлак- любимый ишак), правда за свой счёт. А чтобы не разбежались - выделить им сопровождение из числа госслужащих, ратовавших за их приезд к нам. Главным закопёрщиком утвердить (вне всякого сомнения - Хуйснуллина). Ежели он пожелает остаться в кишлаке, назначить ему пенсион: один МРОТ в год. И пусть ни в чём себе не отказывает.
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