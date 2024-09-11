Этой зимой в Татарстане откроется новый горнолыжный курорт с тремя трассами

Ближайшей зимой в Мамадыше откроется новый горнолыжный курорт, где организуют три трассы разных уровней сложности длиной 500, 550 и 850 метров, будет установлен фуникулёр, создан детский верёвочный парк, место для катания на тюбингах и даже зиплайн.