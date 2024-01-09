Эффективный способ загрузки посудомоечной машины из TikTok

Вас когда-нибудь обучали правильной загрузке посудомоечной машины? Один из пользователей TikTok опубликовал подробную инструкцию, и исходя из комментариев его способ действительно работает и пригодился многим хозяйкам.
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