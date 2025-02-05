«В Москве открылся Ельцин-центр! Да-да, не шутка. Долго не решались открыть. Стоял годами под замком, отремонтированный за 1 миллиард 600 миллионов рублей
Захар Прилепин
СЛОВ – НЕТ
Вадим Дементьев пишет:
«В Москве открылся Ельцин-центр! Да-да, не шутка.
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«В центре Москвы на Малой Никитской, рядом с храмом, где венчался Пушкин, открыли Ельцин-центр… Тайно, стыдно, никого не пригласив. В разгар СВО. Будет смердеть в центре столицы, как и прОклятое место в Екатеринбурге. Бедная Россия!», – негодует на своей странице ВК вологодский писатель Вадим Дементьев.
«Просто нет слов от возмущения! Это пощёчина всем нам!», – возмущается в тгк военный эксперт Владислав Шурыгин. Позор тому кто это все разрешил,позор и проклятия на века!
Кармилец если бы не он как бы нынешние толстосумы набили свои карманы?
Этот Швидкой старый как трясун, сопли вечно жует - демократ....
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