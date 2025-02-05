Театр абсурда
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Театр абсурда

8 894 подписчика

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  • Valet
    Этот Швидкой старый как трясун, сопли вечно жует - демократ....«В Москве открылс...
  • валерий двойнишников
    Помойка, привет, клоун...Вероятно неумение мыслить в генах передалось. А самообразованием лень заниматься...Вот это поворот —...
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    Умею!Вот это поворот —...

«В Москве открылся Ельцин-центр! Да-да, не шутка. Долго не решались открыть. Стоял годами под замком, отремонтированный за 1 миллиард 600 миллионов рублей

«В Москве открылся Ельцин-центр! Да-да, не шутка. Долго не решались открыть. Стоял годами под замком, отремонтированный за 1 миллиард 600 миллионов рублей

Захар Прилепин СЛОВ – НЕТ Вадим Дементьев пишет:   «В Москве открылся Ельцин-центр! Да-да, не шутка.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
«В центре Москвы на Малой Никитской, рядом с храмом, где венчался Пушкин, открыли Ельцин-центр… Тайно, стыдно, никого не пригласив. В разгар СВО. Будет смердеть в центре столицы, как и прОклятое место в Екатеринбурге. Бедная Россия!», – негодует на своей странице ВК вологодский писатель Вадим Дементьев. «Просто нет слов от возмущения! Это пощёчина всем нам!», – возмущается в тгк военный эксперт Владислав Шурыгин. Позор тому кто это все разрешил,позор и проклятия на века!
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8 час.
Евгений Кузнецов
Кармилец если бы не он как бы нынешние толстосумы набили свои карманы?
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6 час.
V
Valet
Этот Швидкой старый как трясун, сопли вечно жует - демократ....
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1 час.
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