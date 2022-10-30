С приходом холодов прибавилось несколько интересных забот на улице

С наступлением холодов появились интересные работы на открытом воздухе. Помимо очистки от листьев, некоторые из них имеют чисто эстетическое значение.
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