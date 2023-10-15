В Сухопутных войсках Украины обязали всех военнообязанных явиться в военкоматы

Все военнообязанные, в том числе женщины-медики, должны явиться в военкоматы, чтобы обновить данные, заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооружённых сил Украины Владимир Фитьо в эфире телеканала «Рада».