В Сухопутных войсках Украины обязали всех военнообязанных явиться в военкоматы

Все военнообязанные, в том числе женщины-медики, должны явиться в военкоматы, чтобы обновить данные, заявил начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск Вооружённых сил Украины Владимир Фитьо в эфире телеканала «Рада».
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