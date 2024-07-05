В День семьи, любви и верности в Крыму распишутся 150 пар

Восьмого июля в России отмечают теплый и светлый праздник – День семьи, любви и верности. Он установлен в честь святых Петра и Февронии Муромских, которые прожили вместе счастливую и долгую жизнь и умерли в один день.
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